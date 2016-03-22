حمدان بن محمد يتصدر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي

تصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قائمة الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي، حسب قائمة الرابطة العالمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

ووصف المجلس سمو الشيخ حمدان بن محمد بأنه الشخصية التي حققت إنجازات فريدة في مجالي الاقتصاد والرياضة، ليقدم نموذجاً فريداً للشباب العربي، ونجح في تولي مناصب قيادية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية نقلاً عن بيان للرابطة العالمية.

وجاء في القائمة أيضاً وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز في المركز الثاني، وحل رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال في المركز الثالث، كما ضمت القائمة الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي حل في المركز السادس تقديراً لإسهاماته الإنسانية والاجتماعية.

وتم الاختيار بواسطة أكاديميين وخبراء من جامعات هارفارد وجورج تاون وجورج واشنطن، بتكليف من الرابطة العالمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وكانت الرابطة العالمية لمتدربي وزملاء الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة قد أعلنت عن هذا الاختيار بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس الرابطة.

وتعد الرابطة العالمية للأمم المتحدة إحدى المنظمات الدولية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي تهتم بتطوير برامج وأنشطة التعليم والسلام والتسامح وتطبيق رسالة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، من خلال تحقيق أعلى مستوى للمعيشة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وحل المشكلات الدولية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع.