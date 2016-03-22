وزير النقل يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على دمج الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام

أعرب وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله -بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ما رفعه معاليه لعدد من الترتيبات من بينها :-دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى( الهيئة العامة للنقل )، وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 / 1 / 1429ه، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 / 9 / 1434ه.وثمّن معاليه في تصريح له هذا القرار من القيادة الرشيدة الذي يؤكد ما يحظى به هذا القطاع من دعم متواصل، مشيراً إلى أن هذا القرار يعد حلقة مهمة في سلسلة القرارات التي سبق وأن أصدرها مجلس الوزراء لإعادة هيكلة النقل العام ليواكب ما تعيشه المملكة من نهضة حضارية شاملة، والتي تصب في مجملها في تطوير قطاع النقل العام.

وأوضح معالي وزير النقل أن هذا القرار يؤدي إلى تكامل أنظمة النقل المتعدد الوسائط وتوحيد إدارتها والإشراف عليها في جهة واحدة لضمان تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية وأقل تكاليف على مستخدميها إضافة إلى تلافي الازدواجية ورفع كفاءة الأداء والإنفاق على مشروعات النقل لتعمل بشكل متناسق ومتكامل.

ودعا معاليه في ختام تصريحه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذا البلد المعطاء أمنه ورخاءه تحت ظل قيادته الحكيمة.