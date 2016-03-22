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ندوة تثقيفية عن ترشيد المياه بمركز النيل للإعلام فى بنها

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ندوة تثقيفية عن ترشيد المياه بمركز النيل للإعلام فى بنها ندوة تثقيفية عن ترشيد المياه بمركز النيل للإعلام فى بنها
ينظم اليوم الثلاثاء مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية حول المرأة وترشيد استخدام المياه بالمنازل بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، وبحضور اللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام المحافظة والدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى بالقليوبية وحسام مشهور مدير عام التوعية بشركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، وأضاف أن الندوة يشارك فيها التنظيمات النسائية ونوادى المرأة والرائدات الريفيات وأمانات المرأة بالأحزاب السياسية، وتستهدف الندوة رفع الوعى بأهمية ترشيد استخدام المياه بالمنازل والتعرف على آليات الترشيد والاستخدام الأمثل.

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