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بالفيديو .. الأمطار تعم مختلف الإمارات .. تحديث مستمر

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بالفيديو .. الأمطار تعم مختلف الإمارات .. تحديث مستمر بالفيديو .. الأمطار تعم مختلف الإمارات .. تحديث مستمر

من الله سبحانه وتعالى على مناطق عدة في دبي بأمطار الرحمة التي بدأت قبل ومع طلوع الفجر وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، كما من الله سبحانه وتعالى بالأمطار على مختلف إمارات الدولة وماتزال الإمطار حتى هذه اللحظة .

وطالبت شرطة دبي قائدي المركبات بتخوفي الحذر خلال هطول الأمطار . وقالت " عزيزي السائق، حاول دائماً تخفيف السرعة أثناء هطول الأمطار لتجنب انزلاق المركبة المفاجئ "

إلى ذلك ونظرا لهطول المطار أبلغ مجلس أبوظبي للتعليم أولياء امور الطلبة بإمكانية إصطحاب أبنائهم من المدارس مباشرة عقب انتهاء فترة الإمتحان وعدم الانتظار إلى نهاية اليوم الدراسي .

أمطار غزيرة على وادي غليله شمال رأس الخيمة

من جهتها حذرت شرطة رأس الخيمة من الاقتراب من أماكن جريان الأودية .

وقالت : " نؤكد على ضرورة عدم ارتياد المناطق الجبلية أو الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمع مياه الأمطار " 

جريان الشعاب في وادي غليلة شمال رأس الخيمة .. من مركز العاصفة

 من أمطار مدينة دبي فجر اليوم

جريان الشلالات من جبال غليلة شمال رأس الخيمة

 

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