وزارة الصحة: زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 3100 مركبة سبتمبر المقبل

أكد الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة، ضم 300 سيارة إسعاف جديدة إلى أسطول الهيئة فى سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك إجمالى سيارات الهيئة 3 آلاف و100 سيارة.

وقال الأنصارى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن المعدل العالمى هو سيارة لكل 25 ألف نسمة، ومع زيادة أسطول سيارات الإسعاف بوزارة الصحة فى شهر سبتمبر المقبل سيصبح فى مصر سيارة لكل 29 ألف نسمة، وهو المعدل المحلّى.

وأضاف الأنصارى، أن لجنة من الهيئة ستغادر إلى ألمانيا فى إبريل المُقْبِل، لفَحْص السيارات والتأكد من سلامتها، لافتًا إلى تعيين 1600 سائق جديد بالهيئة أول يوليو المقبل.

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