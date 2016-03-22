وزارة التضامن: الخميس آخر موعد تلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن بعد غد الخميس، هو آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام.

الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قالت إن الوزارة كانت حريصة على مد تلقى طلبات الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية حتى الخميس.

وأشارت غادة والى، فى تصريحاتٍ لها إلى أن مد الفترة هدفه إتاحة الفرصة لمن يرغب فى أداء فريضة الحج فى التقدم بالطلب من خلال الإدارات الاجتماعية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعى فى المحافظات، وتسجيلها على برنامج معلومات الحاسب الآلى وبوابة الحج الإلكترونية، ومراجعة البيانات للتأكد من توافق الشروط والمعايير.

وأوضح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه بمجرد الانتهاء من تلقى الطلبات ستُجْرَى قرعة إلكترونية لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين.

وأضاف عبد الموجود، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه يشترط فى الجمعية المتقدمة أن يمر عليها عامان فى بداية يناير الماضى، وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية عن 50 ألف جنيه، وأن يكون العضو مسجلاً بعضوية الجمعية قبل هذا التاريخ، ولم يسبق له أداء فريضة الحج خلال الـ5 سنوات الماضية وقادر على أداء المناسك.

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