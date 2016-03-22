محكمة جنوب الجيزة تجدد حبس عامل 15 يوما لقتله موظفا بالحوامدية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "حسين.ع" عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجنى عليه "هشام.أ" موظف، بعدما اكتشف علاقته المشبوهة بزوجته.

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة موظف مصاب بعدة طعنات بوجهه، وملقاة بالشارع بمنطقة الحوامدية، وتبين أن المجنى عليه كان يرتبط بعلاقة عاطفية بربة منزل متزوجة، وعقب اكتشاف الزوج خيانة زوجته طلقها، ثم رصد تحركات عشيقها المجنى عليه وسدد له عدة طعنات، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

وكشفت تحريات الرائد محمد عوض رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، أن المجنى عليه كان يرتبط بعلاقة عاطفية بربة منزل متزوجة، وعقب اكتشاف زوجها "حسين" العلاقة وخيانتها له طلقها، ثم قرر الانتقام من المجنى عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوج تتبع تحركات المجنى عليه، وسدد له عدة طعنات وفر هاربا، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.