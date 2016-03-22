تجديد حبس متسولة بمترو المرج تخفى "الهيروين" بملابس حفيدها لتوزيعه على عملائها

قرر قاضى المعارضات بمحكمة المرج تجديد حبس متسولة داخل مترو الأنفاق 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المخدرات ضبط بحوزتها 60 تذكرة "هيروين" كانت تخفيها بين طيات حفيدها التى تتسول به.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار رامى مصطفى وكيل أول نيابة المرج، أن المتهمة اتخذت من التسول ستارا لإخفاء أعين المباحث عنها حيث كانت توزع "الهيروين" على عملائها من تجار المخدرات واتخذت من محطة مترو المرج مكانا للتقابل والاتفاق معهم.

تمكن رجال المباحث من كشف المتهمة أثناء مقابلتها تاجر مخدرات بمحطة مترو المرج وبحوزتها 60 تذكرة هيروين، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.