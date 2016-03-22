أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. نظر محاكمة صاحب شركة كابيتال بتهمة "توظيف الأموال"

Google+ Print
اليوم.. نظر محاكمة صاحب شركة كابيتال بتهمة "توظيف الأموال" اليوم.. نظر محاكمة صاحب شركة كابيتال بتهمة "توظيف الأموال"
تنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين، وجمع مبالغ طائلة تقدر بحوالى 165 مليون دولار.

وتأتى الجلسة برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليفة، بأمانة سر محمد على.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما أنشأ المتهم شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعًا إلكترونيًا على الإنترنت تحت مُسَمَّى "كابيتال" وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج (فوركس) بالبورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 إلى 9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بحوالى 165 مليون دولار.

- تأجيل محاكمة صاحب شركة "كابيتال" المتهم بتوظيف الأموال لـ22 مارس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»