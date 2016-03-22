اليوم.. نظر محاكمة صاحب شركة كابيتال بتهمة "توظيف الأموال"

تنظر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، المتهم بتوظيف أموال أكثر من 7000 مواطن، و6 آخرين، وجمع مبالغ طائلة تقدر بحوالى 165 مليون دولار.

وتأتى الجلسة برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليفة، بأمانة سر محمد على.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012 عندما أنشأ المتهم شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت تحت مُسَمَّى "كابيتال" وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج مصر (فوركس) بالبورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 إلى 9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بحوالى 165 مليون دولار.

- تأجيل محاكمة صاحب شركة "كابيتال" المتهم بتوظيف الأموال لـ22 مارس

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