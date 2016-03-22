أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى بالجيزة

Google+ Print
توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى بالجيزة توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى بالجيزة
ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات، بسبب حادث تصادم 3 سيارات ملاكى أعلى منطقة المعتمدية بالطريق الدائرى، أمام القادم من مناطق الجيزة فى طريقه إلى طريق إسكندرية الصحراوى، وانتقل رجال المرور الى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور إنتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

إصابة شخص بعد إنقلاب سيارته على الطريق الإقليمى بالشيخ زايد
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365