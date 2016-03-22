توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى بالجيزة

ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات، بسبب حادث تصادم 3 سيارات ملاكى أعلى منطقة المعتمدية بالطريق الدائرى، أمام القادم من مناطق الجيزة فى طريقه إلى طريق إسكندرية الصحراوى، وانتقل رجال المرور الى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور إنتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

إصابة شخص بعد إنقلاب سيارته على الطريق الإقليمى بالشيخ زايد

>

>