بالأرقام.. احسب السعرات اليومية اللازمة لصحتك واعرف أضرار زيادتها

"مش كل السعرات بتّخن"، مقولة تؤكد صحتها الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل - أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة - التى أوضحت أن البعض يعتقد خطأ أن السعرات الحرارية التى تدخل الجسم عن طريق الطعام والشراب باختلاف أنواعها، تسبب زيادة الوزن، وبالتالى الإصابة بالسمنة، وهذا أمر غير صحيح.

وأوضحت أخصائية أمراض السمنة والنحافة أن السعرات الحرارية عبارة عن كم الطاقة التى يحتاجها الجسم لأداء كل الأنشطة التى تحتاج مجهودا وطاقة، وأيضا لممارسة العمليات الحيوية اللازمة كالهضم والتنفس وغيرهما.

وأضافت الدكتورة صفاء: "غالبا يحتاج الجسم ما بين 2000 و3000 سعر حرارى ليتمكن من مزاولة نشاطاته المختلفة، وعملياته الحيوية"، لافتة إلى أن هذا الكم يختلف حسب الجنس والطول والوزن، والحالة الصحية والنشاط البدنى للفرد.

وحذرت الدكتورة صفاء من زيادة السعرات الحرارية عن المطلوب للجسم، لأنها سوف تتحول لدهون وتتخزن فى الجسم، وتؤدى بالتبعية إلى السمنة وزيادة الوزن المفرطة، لذلك يجب تجنب زيادة كمية السعرات الحرارية عن المطلوب وتقليلها من 500 :1000 سعر حرارى لإنقاص الوزن.

وهذه معادلة بسيطة لحساب السعرات للرجال والنساء اللازمة للجسم يوميا:

>السيدات:الوزن ×22

>الرجال :الوزن ×24.2

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