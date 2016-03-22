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وزارة التعليم تُطلق عدداً من قنوات التواصل وبوابة الخدمة.. غداً

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وزارة التعليم تُطلق عدداً من قنوات التواصل وبوابة الخدمة.. غداً وزارة التعليم تُطلق عدداً من قنوات التواصل وبوابة الخدمة.. غداً
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د. أحمد العيسى

الرياض - راشد السكران

    برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى؛ يقيم مركز رعاية المستفيدين بالوزارة الملتقى الأول لخدمة تواصل وذلك صباح غدٍ الأربعاء بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمقر الوزارة بالمعذر، وسيتم إطلاق عدد من قنوات التواصل. ذكر ذلك عبدالعزيز العصيمي المشرف على مركز رعاية المستفيدين، وقال إنه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى بحضور الوزير وعدد من قيادات الوزارة تدشين عدد من القنوات الإضافية لخدمة تواصل وإطلاق بوابة الخدمة بحلتها الجديدة والتي ستشمل كافة قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لتكون خدمة تواصل البوابة الموحدة لكافة المستفيدين من خدمات وزارة التعليم، وأشار أن "تواصل" هي خدمة إلكترونية لدعم ثقافات التعلم بتجسير طرق التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خلال تسهيل إيصال صوت المستفيد إلى المسؤول بأسهل الطرق، والتي تساعد أيضاً المسؤولين وأصحاب المصلحة في تحسين إجراءاتهم وسهولة تواصلهم مع المستفيدين وذلك عبر أفضل المعايير العالمية لإدارة آلية التواصل مع المجتمع، ويشرف على إدارة تلك الخدمة مركز رعاية المستفيدين المرتبط هيكلياً بالوزير مباشرةً.

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