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وفد مجلس النواب يختتم لقاءاته على هامش مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى

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وفد مجلس النواب يختتم لقاءاته على هامش مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى وفد مجلس النواب يختتم لقاءاته على هامش مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى
قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب وأحد أعضاء الوفد البرلمانى المصرى فى زامبيا، إن الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى يختتم فعاليات لقاءاته على هامش الجمعية رقم 134 للاتحاد، استعداد لمغادرة العاصمة الزامبية لوساكا بعد ظهر الثلاثاء ليصل الوفد مطار القاهرة غدا الأربعاء.

وكان وفد البرلمان المصرى المشارك فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى، الذى يعقد فى العاصمة الزامبية "لوساكا"، أعلن عودة رسميا لعضويتها فى الاتحاد البرلمانى الدولى بعد تجميدها عقب ثورة 25 يناير.


>- الوفد البرلمانى بزامبيا:مصر تعود رسميا لعضويتها بالاتحاد البرلمانى الدولى غدا
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