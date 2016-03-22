وزير الكهرباء: إطلاق حملة ترشيد الاستهلاك نهاية إبريل بدعم البنك المركزى

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق حملة ترشيد استهلاك الكهرباء نهاية إبريل المُقْبِل بعد الانتهاء من اختيار الشركة المنفذة للحملة.

وأشار شاكر، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن محافظ البنك المركزى طارق عامر، وافق على تمويل الحملة بالكامل للمساهمة فى ترشيد نفقات الدولة لتوليد الطاقة.

وأضاف وزير الكهرباء، أن هناك مجموعة من الشركات تقدمت بعروض لتنفيذ الحملة بجميع وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن المعيار الأساسى فى اختيار الشركة المنفذة سيكون بناءً على قوة المضمون. وقال: "نفسى أعمل حملة للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء مثل حملة الضرائب التى أطلقت منذ عدة سنوات".

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