لعبة في الجول – إسماعيل يوسف يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية ' صعب جدا '

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في مصر.

وبدأ إسماعيل يوسف حديثه لـFilGoal.com قائلا:"الاختيار صعب جدا، صعب للغاية".

واستدرك"لكن دعوني نقم باتباع طريقة جديدة تعطيني مساحة في اختيار أفضل اللاعبين في كل مركز بدلا من التركيز في المهاجمين أو المدافعين فقط".

وإليكم اختيارات تيجانا:

أحمد شوبير

هو أعظم حارس مرمى في تاريخ مصر.

إبراهيم يوسف

أعظم مدافع جاء في تاريخ الكرة المصرية.

حسن شحاتة

أحد أفضل اللاعبين في خط الوسط، إن لم يكن أفضلهم

حسام حسن

هداف بالفطرة ومهاجم عظيم.

وعاد يوسف للتحدث مرة أخرى قائلا:"أشعر بالحيرة لاختيار مهاجم ثان بجوار حسام حسن فهناك العديد من اللاعبين الرائعين مثل حازم إمام وأحمد الكأس وجمال عبد الحميد".

وأخيرا اختيار تيجانا جمال عبد الحميد ليكمل فريقه الخماسي لأفضل خمسة لاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

طالع أيضا اختيارات نجوم مصر.

أيمن يونس

خالد الغندور

أحمد بلال

ميدو

محمد حمص

طارق السعيد

مجدي عبد الغني

أحمد عيد عبد الملك

محمد عمارة