أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لعبة في الجول – إسماعيل يوسف يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية ' صعب جدا '

Google+ Print
لعبة في الجول – إسماعيل يوسف يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية ' صعب جدا ' لعبة في الجول – إسماعيل يوسف يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية ' صعب جدا '

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في .

وبدأ إسماعيل يوسف حديثه لـFilGoal.com قائلا:"الاختيار صعب جدا، صعب للغاية".

واستدرك"لكن دعوني نقم باتباع طريقة جديدة تعطيني مساحة في اختيار أفضل اللاعبين في كل مركز بدلا من التركيز في المهاجمين أو المدافعين فقط".

وإليكم اختيارات تيجانا:

أحمد شوبير

هو أعظم حارس مرمى في تاريخ مصر.

إبراهيم يوسف

أعظم مدافع جاء في تاريخ الكرة المصرية.

حسن شحاتة

أحد أفضل اللاعبين في خط الوسط، إن لم يكن أفضلهم

حسام حسن

هداف بالفطرة ومهاجم عظيم.

وعاد يوسف للتحدث مرة أخرى قائلا:"أشعر بالحيرة لاختيار مهاجم ثان بجوار حسام حسن فهناك العديد من اللاعبين الرائعين مثل حازم إمام وأحمد الكأس وجمال عبد الحميد".

وأخيرا اختيار تيجانا جمال عبد الحميد ليكمل فريقه الخماسي لأفضل خمسة لاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

طالع أيضا اختيارات نجوم مصر.

أيمن يونس

خالد الغندور

أحمد بلال

ميدو

محمد حمص

طارق السعيد

مجدي عبد الغني

أحمد عيد عبد الملك

محمد عمارة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»