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برلمانية الوفد: مبادرة سعد الدين إبراهيم للتصالح مع الإخوان لا تستحق التعليق

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برلمانية الوفد: مبادرة سعد الدين إبراهيم للتصالح مع الإخوان لا تستحق التعليق برلمانية الوفد: مبادرة سعد الدين إبراهيم للتصالح مع الإخوان لا تستحق التعليق
قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات، للتصالح مع جماعة الإخوان مرفوضة ولا تستحق التعليق.

وأشار فؤاد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن تصالح الدولة مع الإخوان ليس كالتصالح بين عائلتين يوجد خلاف بينهما، واصفًا المبادرة بـ"الهزلية".

وكان الدكتور سعد الدين إبراهيم، قد دعا للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما توجه فى زيارة منذ أيام إلى تركيا، والتقى بعدد من قيادات التنظيم منهم محمود حسين.


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