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ولي ولي العهد يلتقي رئيس غينيا ووفداً من الكونغرس الأميركي

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ولي ولي العهد يلتقي رئيس غينيا ووفداً من الكونغرس الأميركي ولي ولي العهد يلتقي رئيس غينيا ووفداً من الكونغرس الأميركي

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض مساء أمس فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا. وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين البلدين، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-، والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق التنمية السعودي م. يوسف البسام، وعدد من المسؤولين، والوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية غينيا.

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