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الأمير محمد بن سلمان يلتقي وفداً من الكونغرس الأميركي

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الأمير محمد بن سلمان يلتقي وفداً من الكونغرس الأميركي الأمير محمد بن سلمان يلتقي وفداً من الكونغرس الأميركي

    التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس، وفداً من الكونجرس الأميركي برئاسة السيناتور بنيامين كاردن يضم كلاً من السيناتور الديمقراطي من ولاية ماستشيوستش أدوارد ماركي، والسيناتور الديمقراطي من ولاية أوريغون جيف ميركلي، والسيناتور الجمهوري من ولاية كولورادو كوري غاردنر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة ثيموثي ليندر كينغ، وعدد من المسؤولين.

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