أمير الرياض يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن عبدالله الحمدان وعددا من مسؤولي الهيئة.

واستمع سموه إلى شرح عن آخر التطورات في الصالة الخامسة (صالة الطيران الداخلي) بمطار الملك خالد الدولي التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 12 مليون مسافر سنوياً، واطلع سموه على خطة الهيئة للتشغيل التجريبي للصالة ورصد كل المتغيرات التي قد تطرأ خلال فترة التجربة، كما اطلع سموه على إحصائية لعدد الرحلات في إجازة الربيع؛ حيث بلغت أكثر من 4700 رحلة خلال أسبوع واحد بعدد ركاب تجاوز 721 ألف مسافر عبر مطار العاصمة.

وناقش سمو أمير منطقة الرياض مع مسؤولي الهيئة سير عمل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام المشترك مع الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي وآخر التطورات التي طرأت عليه.

حضر الاستقبال أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

من جهة أخرى، يترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات)، مساء اليوم اجتماع اللجنة العليا العاشر بحضور م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، ود. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، و م. عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل.

وسيناقش الاجتماع سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات)، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها حالياً ضمن المشروع على امتداد مسارات شبكتي القطارات والحافلات في مختلف أرجاء المدينة.