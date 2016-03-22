منظومة فاعلة للنقل التعليمي تشمل تحديد مواقع المدارس ومراجعة أوقات الدوام المدرسي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور بنيامين كاردن. وجرى استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة، وآفاق التعاون بين البلدين. الى ذلك عد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين أمس الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية؛ معربا عن الأمل أن يسهم في تسريع العملية السياسية وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي.

المجلس ينوه بالانسحاب الجزئي الروسي من سورية

وأقر مجلس الوزراء دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام).

كما أقر المجلس تشكيل لجنة تتولى التنسيق للوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي وبدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وقيام وزارة الشؤون البلدية بتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس. وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي لتقليل الازدحامات المرورية، وقيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة السعودة في قطاع النقل التعليمي.