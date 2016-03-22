أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

منظومة فاعلة للنقل التعليمي تشمل تحديد مواقع المدارس ومراجعة أوقات الدوام المدرسي

Google+ Print
منظومة فاعلة للنقل التعليمي تشمل تحديد مواقع المدارس ومراجعة أوقات الدوام المدرسي منظومة فاعلة للنقل التعليمي تشمل تحديد مواقع المدارس ومراجعة أوقات الدوام المدرسي

    استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور بنيامين كاردن. وجرى استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة، وآفاق التعاون بين البلدين. الى ذلك عد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين أمس الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية؛ معربا عن الأمل أن يسهم في تسريع العملية السياسية وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي.

المجلس ينوه بالانسحاب الجزئي الروسي من سورية

وأقر مجلس الوزراء دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى (هيئة النقل العام).

كما أقر المجلس تشكيل لجنة تتولى التنسيق للوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي وبدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وقيام وزارة الشؤون البلدية بتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس. وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي لتقليل الازدحامات المرورية، وقيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة السعودة في قطاع النقل التعليمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية