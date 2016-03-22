وردة: جوزيه هو صاحب الفضل الأكبر في كل ما وصلت إليه

أوضح عمرو وردة صانع ألعاب بانيتوليكوس اليوناني أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي هو صاحب الفضل الأكبر في مسيرته.

ويتألق المحترف المصري في اليونان مع ناديه بعد انضمامه من الأهلي الصيف الماضي، وتراقبه العديد من الأندية الأوروبية تمهيدا لضمه الصيف المقبل.

وقال وردة في تصريحات لقناة صدى البلد: "لا انسى دور مانويل جوزيه معي، فهو من ضمني الأهلي عندما كان عمر 17 عاما".

وأضاف "جوزيه جعلني أشارك مع الفريق الأول مبكرا، ونصحني كثيرا على المستوى الشخصي، فضلا عن تواصله معي حتى الآن، فهو بمثابة والدي".