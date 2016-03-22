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مدرسة يزيد بن أبي عثمان تنظم برنامجاً لشهداء الوطن

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مدرسة يزيد بن أبي عثمان تنظم برنامجاً لشهداء الوطن مدرسة يزيد بن أبي عثمان تنظم برنامجاً لشهداء الوطن
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الفائزون في المباراة النهائية يحصلون على كأس شهداء الوطن لكرة القدم

    نظمت مدرسة يزيد بن أبي عثمان المتوسطة في الرياض، مؤخرا، برنامج اليوم المفتوح تحت شعار "شهداء الوطن"، تضمن عدداً من الفعاليات المنوعة من ابرزها إقامة بطولة كأس شهداء الوطن لكرة القدم، وتكريم الطلاب أبناء الجنود المرابطين على الحد الجنوبي. حضر التكريم الأستاذ سلمان الحميدي مساعد مدير مكتب التعليم بحي الرائد للشؤون المدرسية، والأستاذ عبدالإله العشيوان والأستاذ حمد العوض من منسوبي المكتب، والقائد التربوي الأستاذ سعود السويدان. وعبر الأستاذ الوليد الطيار قائد متوسطة يزيد بن أبي عثمان المكلف شكره لمنسوبي مكتب التعليم بحي الرائد على رعايتهم للحفل المصاحب لليوم المفتوح

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