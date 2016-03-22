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ترقية مدير الدفاع المدني بالقطيف لرتبة عميد

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ترقية مدير الدفاع المدني بالقطيف لرتبة عميد ترقية مدير الدفاع المدني بالقطيف لرتبة عميد
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العميد المري يتقلد رتبته الجديدة

القطيف - منير النمر

    قلد اللواء أسعد العثمان مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، والعميد حماد الدوسري الرتبة الجديدة لمدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة القطيف العميد راشد المري بعد صدور الأمر السامي بترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد.

وعبر المري أمس عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل مزيد من الجهد لخدمة الدين والملك والوطن.

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