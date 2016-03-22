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تخصصي تبوك يستقبل طائرة إخلاء «افتراضية»

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تخصصي تبوك يستقبل طائرة إخلاء «افتراضية» تخصصي تبوك يستقبل طائرة إخلاء «افتراضية»
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طائرة الإخلاء الطبي تهبط بتخصصي تبوك

تبوك نواف العتيبي

    أجريت عملية افتراضية لهبوط طائرة الإخلاء الطبي تابعة لوزارة الدفاع بمهبط الطوارئ بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بنجاح يوم أمس.. التجربة تهدف إلى التأكد من الجاهزية في استقبال الحالات. وأثنى مدير المستشفى د. هيازع الشهري على مستوى التعاون القائم مع الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع لخدمة المرضى بالمنطقة.

من جهة أخرى تابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك محمد علي الطويلعي عملية إدخال المرضى وتحويلهم إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والمرضى المحولين لإجراء الفحوصات والمرضى المتابعين عبر الاتصال الإلكتروني مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض من خلال مركز التعاون الطبي بالمستشفى، رافقه في هذه الزيارة مدير المستشفى د. هيازع الشهري  و د. ماجد القحطاني المدير الطبي بالمستشفى. وتم الالتقاء بالمرضى المنومين في أقسام المستشفى ومرضى الطوارئ وذلك في إطار الخطوات التشغيلية للمستشفى التي بدأت بعمليات اليوم الواحد وعمليات تفتيت الحصى بالمنظار فيما سيتم تشغيل العناية المركزة بالمستشفى الأسبوع المقبل وذلك  بعد إجراء الشركة الموردة الاختبارات لكفاءة الأجهزة وتسليمها لطاقم العناية المركزة. وأكد الطويلعي حرص المديرية وإدارة المستشفى على الاستماع إلى مرئيات المرضى ومراجعي المستشفى في هذه المرحلة التشغيلية مقدرا لإدارة المستشفى حرصها على تشغيل كافة الأجهزة من قبل كوادر مدربة بكفاءة عالية في أقسام الأشعة والمختبر أو العمليات.

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