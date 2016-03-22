كوكا: منتخب مصر لا يقف على صلاح والنني وأنا

يرى أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا أن منتخب مصر لا يقف على أسماء معينة، مشيرا إلى أن كل اللاعبين لا يبخلون بالجهد على الفريق.

ويقدم كوكا مستويات مبهرة مع ناديه البرتغالي هذا الموسم، إذ سجل 14 هدفا حتى الآن.

وقال كوكا في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الاثنين: "منتخب مصر لا يقف على المحترفين، مثل محمد صلاح أو محمد النني أو أنا أو محمود حسن (تريزيجيه) أو عمرو وردة، الفريق يتكون من 11 لاعبا".

وأضاف "من يلعب بقميص المنتخب يبذل أقصى ما وسعه لتمثيل بلاده بشكل مشرف".

واعترف كوكا بصعوبة مواجهتي نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 وأشار إلى أن الفراعنة يسعون لتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من التصفيات يوم الجمعة، قبل أن يستقبله في الاسكندرية بالجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.