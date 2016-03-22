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وزيرة التضامن توجه بحل مشكلة مسنة تعيش فى حجرة مظلمة منذ 50 عاما بالوادى الجديد

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وزيرة التضامن توجه بحل مشكلة مسنة تعيش فى حجرة مظلمة منذ 50 عاما بالوادى الجديد وزيرة التضامن توجه بحل مشكلة مسنة تعيش فى حجرة مظلمة منذ 50 عاما بالوادى الجديد
فى استجابة فورية لما نشره "اليوم السابع" بشأن معاناة سيدة مسنة تعيش فى حجرة مظلمة منذ 50 عاما دون مساعدة، أصدرت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى توجيهات عاجلة لبحث مشكلة السيدة المسنة، حيث قام مكتب الوزيرة بالتواصل مع الجريدة لبحث إمكانية مساعدتها وتوفير معاش اجتماعى لها فى أسرع وقت ممكن.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تقريرا عن حالة سيدة تبلغ من العمر 83 عاما تعيش فى حجرة بمنطقة عين الدار بالخارجة القديمة، ولا تمتلك من حطام الدنيا سوى ثوبها الذى ترتديه، وجاءت الاستجابة سريعة من وزارة التضامن الاجتماعى كما تواصل عدد من أهل الخير مع الجريدة لتقديم المساعدة لها ومن بينهم مصرى مقيم بالإمارات والذى عرض تجهيز حجرتها بالأجهزة المناسبة التى توفر لها حياة كريمة.

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الوادى الجديد، محافظة الوادى الجديد ،اخبار الوادى الجديد ،اخبار محافظة الوادى الجديد، حالة انسانية بالخارجة، الحاجة منسية بالخارجة (4)

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- بالصور.. عجوز تقضى 50 عامًا فى غرفة مظلمة بالوادى الجديد
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