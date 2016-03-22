بالصور.. وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ: لن ننسى أمهات الشهداء

قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المصريين يتذكرون فى هذا اليوم أمهات الشهداء الذين فقدوا أبنائهم وفلذة أكبادهم من رجال القوات المسلحة والشرطة على أيدى الإرهابيين، مضيفا أن مكانة الشهداء ورجال الشرطة والجيش الذين يحمون الأوطان عند الله قيل فيهم:" عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله".

من جانبه، أعرب اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات اللائى بذلن التضحيات من أجل تربية أبنائهن وجعلهن نماذج مشرفة للمجتمع، مؤكدًا أن الشعب المصري يفخر بالأمهات المثاليات ويعتبرهن وسام شرف على صدور المصريين ولهن كل الاحترام والتقدير.

جاء ذلك خلال الحفل، الذى أقيم بقاعة ديوان عام محافظة كفر الشيخ لتكريم الأمهات المثاليات، بحضور الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة والسكان، واللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بحضور محمد الصيرة السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، ومصطفى جادالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والقمص متياس موريس ممثل الكنيسة، والعقيد محمد السيد، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الادارات المحلية ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

والمكرمون هم : "خضرة فرج بدوى خالد، من كفر الشيخ، أماً مثالية، والأب المثالى بدوى إبراهيم مسعود "كفر الشيخ" والأسرة البديلة رجاء عبد الفتاح أحمد صالح "كفر الشيخ"، الابنة البارة لمياء محمد المرسى “من الحامول”، وصفاء فهمى سلامة "الرياض"، وسعيدة خليل أبو شنب، من دسوق، ونزيهة حسن الطويل، "مطوبس"، وهناء راشد العدوى "بيلا" وآمال محمد فيومى "فوه" وبدرة بسيونى أحمد البلقاسى "الرياض"، هانم محمد صالح زين الدين، "الحامول" وفاطمة محمود الهنداوى "الرياض" واعتماد أحمد الغرافى "كفر الشيخ".

بالصور.. وزير الصحة ومحافظ كفر الشيخ يكرمان الأمهات المثاليات

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