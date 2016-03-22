بيونسي تستعين بعارضة من ذوي الاحتياجات الخاصة لحملتها الترويجية

وقع اختيار بيونسي Beyonce على العارضة اللاتينية جيليان ميركادو Jillian Mercado لتضمّها إلى عدّة وجوه جميلة، استعانت بها في حملتها الترويجية لموقعها الإلكتروني الجديد الخاص ببيع سلع واكسسوارات مستوحاة من أجواء أغنيتها الأخيرة Formation.

حالة ميركادو Mercado البالغة من العمر 27 عاماً إنسانية، فهي تستعين بكرسي متحرّك، إذ تُعاني من قصور في العضلات والشلل Muscular Dystrophy .

وعلى الرغم من ذلك، هي عارضة معروفة، عملت في عام 2014 ضمن حملات دعائية لصالح دار Diesel، فكشفت عن انفتاح شهده مجال الموضة والأزياء، حيث صرّحت جيليان Jillian حينها لـ Today Show: " شعرت بالراحة لأنني وصلت إلى أن أكون أمام الكاميرا وليس وراءها".

أما في عام 2015، فاشتركت العارضة في حملة IMG، جنباً إلى جنب، مع عارضات أزياء نجمات أمثال كريسي تايجن Teigen Chrissy وروزي هنتنغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley.

تشعر ميركادو Mercado اليوم بفرح كبير، منذ ظهور صورها على موقع بيونسيه Beyonce، حيث غرّدت على تويتر قائلة: "أشعر بسعادة لا توصف في أن أظهر على موقع بيونسي Beyonce الرسمي ".



صور من حياة المشاهير وأمهاتهم