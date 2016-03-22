منة شلبي وطليقة عمرو دياب تحتفلان بالعرض الخاص لـ "نوارة"

بعد عرضه مباشرة في مهرجان الأقصر السينمائي في دورته الخامسة والمقامة فعالياته حالياً، احتفلت الممثلة الشابة منة شلبي بالعرض الخاص لفيلمها"نوارة" في سينما نايل سيتي.

وحضر العرض الذي أقيم مساء أمس كل من المخرجين داوود عبد السيد ومروان وحيد حامد وخالد أبو النجا وشيرين رضا طليقة المطرب عمرو دياب ووالدة إبنته الكبرى نور، وبشرى وأحمد راتب ومخرجة الفيلم هالة خليل التى استقبلها الحضور بالورود.

الفيلم تجسد منة من خلاله شخصية فتاة شعبية وفي تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" قالت إن العمل بشكل عام يدور في إطار شعبي ويلقي الضوء كذلك على هروب بعض كبار رجال الدولة إلى خارج مصر أثناء إندلاع ثورة يناير وأوضحت منة أن هذا الفيلم يمثل بالنسبة لها حالة خاصة لأنها أرهقت فيه بشكل كبير كما أن حصوله على عدد من الجوائز حمّلها هي مسؤولية أن تكون الأفضل في الأعمال القادمة.

وعن غيابها عن الدراما التليفزيونية في شهر رمضان القادم قالت إنها انشغلت سينمائياً جداً فإلى جوار فيلم"نوارة"إنتهت منذ أسابيع من تصوير فيلمها"الماء والخضرة والوجه الحسن"مع الفنانين ليلى علوى وباسم سمرة والمخرج يسري نصر الله مؤكدة أنها ركزت على السينما هذا العام.

من ناحيته، قال الفنان أحمد راتب الذي يشارك في بطولة العمل لـ"سيدتي نت" إنه طبعاً سعيد بعودة العمل مع منة شلبي بعد سنوات حيث سبق وشاركها من قبل في فيلم"منتهى اللذة"مشيراً أنه يحب منة شلبي جداً على الإطار الإنساني والفني ووصفها بالمجتهدة التي استطاعت أن تصنع لها إسماً كبيراً.

وعن الشخصية التي يجسدها قال إنه يظهر بشخصية حارس فيلا يسكن بها رجل أعمال يهرب خارج مصر. وأنهى كلامه قائلاً إن الفيلم بشكل عام يرصد تناقض المجتمعين الغني والفقير.

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