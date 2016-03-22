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الصراع يشتد بين بسام كوسا ومحمد الأحمد رغم صلة القرابة بينهما

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الثلاثاء 22-03-2016 00:43

بدأ النجم السوري الشاب تصوير احد أدوار البطولة في مسلسل " دومينو " للمخرج فادي غازي حيث يؤدي شخصية " جابر " وعنها قال : "هو ابن " نوح " رجل الأعمال الكبير الذي يؤدي دوره بسام كوسا والمتورط بأعمال منافية للقانون حيث يكون لدى جابر هاجس التفوق على والده لا بل يدخل معه في صراع قوي وتحد بين الأب وابنه" . وبنفس الوقت أنهى محمد تصوير أحد أدوار البطولة في مسلسل " بلا غمد " حيث يؤدي شخصية " ضابط " يقوم باختراق صفوف المجموعات المسلحة .

 

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