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"الجمعية العلمية بالإسكنرية": نباشو القمامة يهدرون على مصر 55 مليار جنيه

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"الجمعية العلمية بالإسكنرية": نباشو القمامة يهدرون على مصر 55 مليار جنيه "الجمعية العلمية بالإسكنرية": نباشو القمامة يهدرون على مصر 55 مليار جنيه
أكد الباحث علاء حسب الله عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وجمعية إدارة الأعمال بالإسكندرية، أن النباشين ينتشلون أفضل ما فى القمامة من مخلفات ورقية، وزجاج، وأخشاب، وعبوات "الكانز" والبلاستيك وغيرها، ويترك المخلفات عديمة القيمة، ما يصعب من استغلال المخلفات المصرية فى عملية تدوير القمامة والصناعات المرتبطة بها.

وأضاف خلال ندوة بعنوان "التوظيف وفرص العمل" بكلية الإدارة والأعمال التابعة لإحدى الجامعات الخاصة بالإسكندرية، أن النباشين وجامعى القمامة العشوائيين يهدرون على ما يقرب من 55 مليار جنيه سنويا، وتوفير ملايين فرص عمل سنويا للشباب، حيث أن متوسط حجم قمامة مصر السنوية يزيد عن 90 مليون طن، بعد أن كانت حوالى 70 مليونا من سنوات قليلة.

وأشار إلى أن حجم القمامة اليومية فى مصر يزيد عن 50 ألف طن، منهم 15 ألف بالقاهرة وحدها، و6 آلاف بالإسكندرية، وهو ما يسمح بتوفير حوالى 250 ألف فرصة عمل سنويا، وأن قيمة الطن تصل إلى 6 آلاف جنيه فى حالة الاستفادة منه فى عمليات التدوير أو تصديره للخارج.

وأوضح أن القمامة المصرية من أغنى أنواع القمامة العالمية، حيث أنها مليئة بالمواد العضوية بسبب إلقاء المصريين ما يزيد عن 30% من بقايا الغذاء فى صناديق القمامة، ما سيساهم فى إنتاج 14 مليون طن من الأسمدة العضوية، خاصة فى 2016 الكافية لزراعة مليونى فدان جديد من مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسى الواعدة.

وتابع حسب الله، أن الصناعات المرتبطة بإعادة التدوير قادرة على حل مشكلة البطالة فى مصر، حيث يوفر طن القمامة الواحد 8 فرص عمل كما تساهم فى إنتاج 3 ملاين طن ورق وإنتاج أعلاف الماشية التى نستوردها بأغلى الأسعار من الخارج وتضرب مباشرة اللحوم فى مصر.


>حملة مكبرة لضبط "النبيشة والفريزة" بدائرة حى المنتزة أول فى الإسكندرية
>http://www.youm7.com/story/2016/2/16/حملة-مكبرة-لضبط-النبيشة-والفريزة-بدائرة-حى-المنتزة-أول-فى-ال/2587513#

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مصر 365

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