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وصول 3 مصابين من قوات الأمن فى انفجار عبوة على طريق القسيمة لمستشفى السويس

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وصول 3 مصابين من قوات الأمن فى انفجار عبوة على طريق القسيمة لمستشفى السويس وصول 3 مصابين من قوات الأمن فى انفجار عبوة على طريق القسيمة لمستشفى السويس
قال مصدر طبى بشمال سيناء، تم نقل 3 مصابين من قوة أمنية بوسط سيناء لمستشفى السويس منذ قليل.

وأشار المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق القسيمة بوسط سيناء، أثناء مرور قوة أمنية، وهو ما أسفر عن إصابة كل من الرقيب "إبراهيم. ف.إ" 25 سنة، بشظايا متفرقة وجرح بفروة الرأس، والمجندين "محمد.ع.أ-21 سنة" بشظايا باليد اليمنى، و"صفوت.ع.م-21 سنة" بشظايا باليد والقدم اليمنى .


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