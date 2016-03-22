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قذاف الدم لـ"خالد صلاح": مقاتلو "داعش" تدفقوا إلى ليبيا عبر طائرات عربية

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قذاف الدم لـ"خالد صلاح": مقاتلو "داعش" تدفقوا إلى ليبيا عبر طائرات عربية قذاف الدم لـ"خالد صلاح": مقاتلو "داعش" تدفقوا إلى ليبيا عبر طائرات عربية
قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى، ومنسق العلاقات المصرية الليبية فى عهد معمر القذافى، إن الاستقواء بالأجنبى وموالاة اليهود والنصارى والتكبير تحت رايتهم "خيانة"، مشددا على أن هناك فرقا بين أن يثور الشعب لتحقيق إرادته، وأن يستقوى بالأجنبى ودول استعمارية تم طردها فى ثورة الفاتح عام 69.

وأضاف "قذاف الدم" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية "النهار"، : مقاتلوا داعش تدفقت إلى ليبيا بطائرات عربية، وكان الحلف الأطلسى الصليبى يحميها بغطاء جوى، بطائرات تقصف فى الجيش الليبى الباسل"، مشيرًا إلى أن تركيا التى تصدر السلاح إلى ليبيا مستهدفة كما تستهدف ليبيا وكذلك إيران وقطر، لأن الغرب لا يفرق بين أحد.

وأوضح المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى، أن ليبيا كانت أكثر بلد آمنة فى الوطن العربى، وكان بها أكبر احتياطى نقدى فى العالم، وأعلى نسبة طلبة فى الخارج منذ 40 عاما، وتقود قارة، لكن للأسف اليوم أصبحت تابعة لدول مجرية، وأصبح الليبى يخجل أن يقول أنا ليبى، مضيفًا "أصبحت اليوم تتسول الدقيق عن طريق الإعانة من الدول".

ودعا أحمد قذاف الدم، إلى تواصل كافة الليبيين مع بعضهم البعض، والتوصل لاتفاق بينهم، من خلال حوار "ليبي ليبى" دون إقصاء لأحد، لرفع راية السلام، وحقن الدماء وتوحيد رؤى الليبيين ونبذ الخلاف.
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- قذاف الدم لـ"خالد صلاح": صواريخ الغرب وليس الليبيين من أسقطت "نظام القذافى"
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>- أحمد قذاف الدم لـ"على هوى مصر": الجهل يقودنا إلى الظلام ونحتاج "ثورة علمية"
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مصر 365

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