توقيف 44 مهاجرا غير شرعى شمال مدينة الكفرة الليبية

أوقف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة الليبية 44 مهاجرًا غير شرعى اليوم، قرب أحد الجبال (90 كم شمال المدينة).

وقال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالكفرة محمد الفضيل فى تصريح صحفى مساء اليوم، إن المهاجرين المقبوض عليهم من جنسيات سودانية وإريترية، وهم 17 طفلا، و26 امرأة، ورجل واحد.

>يذكر أن القوات المشتركة السودانية الليبية قد نجحت فى التقليل من تسلل المهاجرين غير الشرعيين، إلى جانب فرض الأمن على الحدود٬ منذ انتشارها على حدود البلدين عام 2013.

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