أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22 /3/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22 /3/2016 حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22 /3/2016

على الصعيد المهني:


>على الصعيد المهنى مواليد برج الدلو لديهم قدره كبيرة على العطاء والابتكار، يستطيعون بذل الجهد فى عملهم حتى يكونون متميزون، يعملون تحت تأثير الضغوط ولا يستسلمون أمام الفشل ، قادرون على الوقوف من الجديد للبدء من جديد ، العمل يمثل لهم الحلم والحقيقة دائما لديهم خطط يحاولون على مدار الأيام أن يصلو بها إلى الحقيقة على أرض الواقع .

على الصعيد العاطفي:


>مواليد برج الدلو عاشقون بجدارة ولكن الغيرة فى دمائهم بنسبة كبيرة، لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم أمام الحبيب فى كثير من الأوقات ، لكنهم قادرون على الإبداع فى الحياة العاطفية ، يتميزون بالوفاء والأمانة فى الحب ولا يخسون الأحبة بسرعة ولكن لديهم استعداد على الإصلاح طوال الوقت لحل جميع المشاكل

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>على الصعيد الصحى مواليد الدلو لديهم قدرة على تحمل الألم، ولذلك تجدهم لا يذهبون إلى الطبيب كثيرا ، لكن تكون الزيارات فى حدود الحالات الخطيرة فقط ، ولكن يجب ان يكون لديهم اهتمام أكبر بصحتهم فى الأيام القادمة .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :


>تتوقع الأبراج لمواليد برج الدلو مزيد من التقدم والازدهار فى حياتهم العملية والعاطفية ، وسوف تكون الفترة القادمة مليئة بالأفكار الجيدة التى تضيف كثير من التألق واللمسات الرائعة على الحياة بجميع جوانبها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الميزان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى