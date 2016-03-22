حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22 /3/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>على الصعيد المهنى مواليد برج الدلو لديهم قدره كبيرة على العطاء والابتكار، يستطيعون بذل الجهد فى عملهم حتى يكونون متميزون، يعملون تحت تأثير الضغوط ولا يستسلمون أمام الفشل ، قادرون على الوقوف من الجديد للبدء من جديد ، العمل يمثل لهم الحلم والحقيقة دائما لديهم خطط يحاولون على مدار الأيام أن يصلو بها إلى الحقيقة على أرض الواقع .>مواليد برج الدلو عاشقون بجدارة ولكن الغيرة فى دمائهم بنسبة كبيرة، لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم أمام الحبيب فى كثير من الأوقات ، لكنهم قادرون على الإبداع فى الحياة العاطفية ، يتميزون بالوفاء والأمانة فى الحب ولا يخسون الأحبة بسرعة ولكن لديهم استعداد على الإصلاح طوال الوقت لحل جميع المشاكل>على الصعيد الصحى مواليد الدلو لديهم قدرة على تحمل الألم، ولذلك تجدهم لا يذهبون إلى الطبيب كثيرا ، لكن تكون الزيارات فى حدود الحالات الخطيرة فقط ، ولكن يجب ان يكون لديهم اهتمام أكبر بصحتهم فى الأيام القادمة .>تتوقع الأبراج لمواليد برج الدلو مزيد من التقدم والازدهار فى حياتهم العملية والعاطفية ، وسوف تكون الفترة القادمة مليئة بالأفكار الجيدة التى تضيف كثير من التألق واللمسات الرائعة على الحياة بجميع جوانبها