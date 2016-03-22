أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 2016/3/22

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 2016/3/22 حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 2016/3/22

لبرج العذراء :
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:


>مشكلة مدية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج وستكون عائق بينهم وبين استكمال مشوارهم المهنى، لذلك يجب أن تحضر نفسك جيدا حتى لا تفاجأ بهذا الأمر وأن تكون على أتم استعداد لأى أزمة مادية حتى تتخطى أى مشكلة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
>

الحب سيكون من اهم العوامل التى بإمكانها ان تخرجك من المشاكل التى تحيا بها، لذلك حاولوا أن تدافعوا عن حبكم وتحرصوا على استمراره لأنه طوق النجاة الوحيد بالنسبة لكم .

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:
>

الاهتمام بالصحة ومتابعة تعليمات الطبيب أمر هام لكل الناس وليس مقتصرا على برج دون برج، لكن بالنسبة للعذراء فمن الممكن أن يتعرضوا لبعض المشاكل الصحية الكبيرة لذلك لا داعى للقلق وكل ما عليكم الاهتمام بالنصائح الطبية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>

بعض المشاكل المدية ستؤثر عليهم سلبا لكن مع الوقت ستكون الأمور على مايرام، والحب وحده سيكون عامل الدفع إلى الأمام فلتا داعى للقلق، ويفضل أن يتابعون حالتهم الصحية دائما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الميزان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى