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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22 /3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22 /3/2016 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22 /3/2016

على الصعيد المهني:


>يتمتع برج الحوت بقدرة كبيرة على العمل تحت أصعب الظروف ، لا يملون من العمل ويرون أنه أفضل مافى حياتهم، قادرون على تجديد الأفكار طوال الوقت ويعملون ضمن فريق عمل ويحاولون أنجاح أفكارهم حتى تصبح حقيقة على أرض الواقع ، لديهم قدرات عالية فى السرعة فى الأداء تجعلهم فى مصاف القادة فى مجالهم .

على الصعيد العاطفي:


>الجوانب العاطفية فى حياة برج الحوت لها أهمية من نوع خاص لا يستطيعون العيش بدون حب ، ويخلصون للحبيب فى جميع المواقف ، ولكن عليهم فى المرحلة القادمة أن يهتمون بالحبيب حتى تعود المياة إلى مجاريها ، لا يرون فى الحبيب عيوب ولكن يحاولون الإصلاح من العيوب على قدر الإمكان، حتى لا يعيشون وسط كثير من المشاكل والجدال .

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>برج الحوت لا يستطيعون العيش وسط تعليمات الأطباء ولهذا يجب عليهم أن يتبعون تعليمات الطبيب فى المرحلة القادمة حتى لا تتدهور صحتهم على المدى البعيد وعليهم أداراك أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>تتوقع الأبراج أن يكون فى مجال العمل ترقية كبيرة تنقل حياتهم بصورة جذرية، وعلى المستوى العاطفى سوف تجد فرصتك الذهبية للحب الذى تحلم بيه، حاول فقط أن تتفهم الحبيب حتى لا تعيش مزيد من الأيام من عمرك بمفردك

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مصر 365

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