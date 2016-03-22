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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 22 مارس

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 22 مارس برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 22 مارس

برج الميزان على الصعيد المهنى..


>أوضاعك فى العمل تسير بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، بعد مرورك بالكثير من الأزمات المختلفة سواء على مستوى علاقتك بالزملاء أو مديرك فى العمل، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أنك لديك القدرة على تجاوز كل ذلك، وهو ما سيؤهلك إلى تحقيق أحلامك كلها فى الفترة المقبلة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، ولكن بعض الأزمات قد تعارضكما عليك أن تستقبل كل ذلك بصدر رحب، ولا تحزن على ما مر، فقط احتوى شريك الخياة وعامله بطريقة صحيحة حتى تحققا ما ترغبون فيه.

على الصعيد الصحى..


>اهتمامك بصحتك فى الفترة الماضية كان أقل بكثير من اللازم، عليك أن تستمع من جديد إلى نصائح الأطباء، وتعامل معها بجدية، وأحصل على قسط كافِ من الراحة، حتى لا تندم فيما بعد على ما مر من وقت عليك وأنت تهدر صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى حياتك العاطفية، كما أنه سيكون هناك علاقة جديدة فى الأفق مع صديق من المفترض أن يكون له تأثير إيجابى عليك.

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مصر 365

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