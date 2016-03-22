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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 2016/3/22

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 2016/3/22 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 2016/3/22

لبرج الجوزاء


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حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:


>بعض المشاكل بين زملاء العمل ستؤثر على العلاقة بينك وبين رئيسك فى العمل لذلك حاول أن تسيطر على الأمور وتحسمها لصالحك حتى لا تدع الفرصة لغيرك أن يصل إلى ما حققته فى عملك ويقتنص منك الترقية .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>الحب من الأمور الهامة فى حياتك هذه الفترة لذلك لا داعى أن تكون متسرع أو غير قادر على السيطرة على أعصابك حتى لا تخسر أشخاص انت من المفترض فى امس الحاجة لهم.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>تابع حالتك الصحية بكل اهتمام حتى لا تتعرض لمشاكل انت فى غنى عنها فكون الأفضل واتبع تعاليم الطبيب حتى إذا كنت ليس بحاجة إلى ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :


>بعض المشاكل ستواجهك فى عملك وحاول أن تكون هاديء ولا تفتعل الازمات مع زملائك فى العمل وحافظ على حبك واتبع تعليمات الأطباء جيدا

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