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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 22 /3/2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 22 /3/2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 22 /3/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>ستحقق نتائج جيدة فى عملك اليوم بفضل كونك منظمًا مما يجعلك تستفيد قدر الإمكان من قدراتك الفطرية ومواهبك الإبداعية فى العمل، حاول أن تحافظ على نظامك حتى فى إنفاق المال الذى ستجنيه خلال هذا اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>تميل إلى العدوانية بشكل غير مسبوق فى علاقة حبك اليوم، ومن المرجح أن يشعر شريكك بالدهشة إزاء ذلك، ولكن رغم ذلك العلاقة ستأخذ نمطًا جديدًا وستكون أكثر ملائمة لك، حاول أن تكتشف الأبعاد المختلفة للعلاقة وستجد مفاجأة سارة فى النهاية.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>حافظ على الطاقة الإيجابية كى تتمكن من التعامل مع الإجهاد بنجاح وتسيطر عليه، تحتاج إلى العودة للنظام الغذائى الخاص بك الذى أهملته لبعض الوقت وحاول أن تمارس الرياضة لتستعيد لياقتك البدنية. من المحتمل أن تشعر بألم فى الركبتين لكن مع التمرين المنتظم ستتلاشى خلال أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>تحب الناس الحقيقيين والصادقين ولكن لا مفر من التعامل مع الناس الذين يحملون بعض الأقنعة ويتظاهرون بأشياء تعلم جيدًا أنها غير حقيقية، لأن الحياة لا تسير كما نتمناها فحسب ولكن النضج يفرض علينا أن نتعامل مع أشخاص لا نحبهم أبدًا وندرك حقيقتهم تمامًا.

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مصر 365

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