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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>أجواء من التغيير تسيطر على محيطك المهنى، وتبدأ فى استعادة نشاطك بعد فترة من التوتر والاحباط. هناك بعض الأخطاء التى يتسبب بها المحيطين بك وتتحمل أنتَ مسئوليتها حاول أن تتخلص من الأشخاص قليلى الخبرة لأنهم لن يجلبوا سوى مزيد من المشاكل.

على الصعيد العاطفى:


>علاقتك مع الشريك مستقرة منذ فترة طويلة ولكن يحذرك الفلك من مشاكل مفاجئة حاول أن تتعامل معها بهدوء حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق. علاقتك مع الأهل ليست جيده هذه الأيام حاول تخصيص بعض الوقت لهم.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>صحتك البدنية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك المضطربة تؤثر عليها بالسلب. من الممكن أن تتواصل مع طبيب نفسى اذا اقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها بعد فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>كن حريصًا على تنفيذ المهام الخاصة بعملك فى وقتها. عليك أن تسير وفق جدول زمنى محدد وخطة صارمة حتى لا تدع لأحد المجال أن يمسك عليك أخطاء غير مقصودة.

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مصر 365

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