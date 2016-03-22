برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 22\3\2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>احذر من العدو الخفى فى مكان عملك اليوم، الفرصة سانحة أمامه ليتحدث عنك بشكل سئ ومشين من خلفك، مكائد عديدة يدبرها لك أحد زملاؤك فى العمل، كن على حذر فالذى يملأ به رأس مديرك فى العمل قد يجعلك تفقد العمل وتتعرض لخصومات عديدة.>تلتقى اليوم الشخص الذى كنت ترغب فى مقابلته الشهور الماضية، هذا الشخص مثير للاهتمام والاعجاب منذ فترة بالنسبة لك، ستخوض مغامرة الأيام المقبلة معه، حاول أن تمارس الحب معه بشكل عفوى، فأنت تحتاج لذلك وتحلم بهذا منذ فترة طويلة.>تعانى من أزمة نفسية كبيرة منذ أسابيع ماضية، هذه الأزمة أثرت بدورها على أعصابك، قد يرتفع ضغطك نتيجة الظروف التى تمر بها، هناك أخطاء ترتكبها بحق صحتك ستضرك كثيرًا، عليك التوجه لزيارة طبيبك فى أقرب وقت ممكن، فضغطك العالى سيمنعك من العمل لمدة أيام متتالية، حاول الابتعاد عن كل ما يسبب لك الضغط النفسى.>تخوض تجربة مثيرة اليوم تدفعك لتحقيق شئ كنت تنوى عمله منذ فترة كبيرة، أزمة مالية فى طريقها للحل الأيام المقبلة، حاول أن تجلس مع زملاؤك وعائلتك حتى إذا كان لفترة قليلة من الوقت، الجلوس مع أسرتك سيفيدك كثيرًا.