حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 مارس 2016

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>أجواء من التغيير تسيطر على محيطك المهنى، وتبدأ فى استعادة نشاطك بعد فترة من التوتر والاحباط. هناك بعض الأخطاء التى يتسبب بها المحيطين بك وتتحمل أنتَ مسئوليتها حاول أن تتخلص من الأشخاص قليلى الخبرة لأنهم لن يجلبوا سوى مزيد من المشاكل.

على الصعيد العاطفى:

>علاقتك مع الشريك مستقرة منذ فترة طويلة ولكن يحذرك الفلك من مشاكل مفاجئة حاول أن تتعامل معها بهدوء حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق. علاقتك مع الأهل ليست جيده هذه الأيام حاول تخصيص بعض الوقت لهم.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك المضطربة تؤثر عليها بالسلب. من الممكن أن تتواصل مع طبيب نفسى اذا اقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها بعد فوات الأوان.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>كن حريصًا على تنفيذ المهام الخاصة بعملك فى وقتها. عليك أن تسير وفق جدول زمنى محدد وخطة صارمة حتى لا تدع لأحد المجال أن يمسك عليك أخطاء غير مقصودة.

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 22\3\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>أشياء لا يجوز فعلها فى العمل تقوم بعملها بصورة دائمة وترفض التغيير من نفسك للسير على خطى زملاؤك، مجهودك كله يمكن أن يزول بسبب بعض التهور الذى يوجد فى شخصيتك، شخص أقل موهبة منك يتفوق عليك فى العمل وهذا شئ سئ لك، حاول أن تجتهد فى الفترة القادمة.

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

>تستطيع اليوم سؤال نفسك عما تريده تحديدًا من هذه العلاقة، فإذا كنت ترغب فى الاستمرار فى العلاقة عليك أن تستمر لكن وفقًا لشروط معينة، أما إذا كنت ترغب فى الانفصال فيجب أن تنفصل فورًا، للمشاكل الكبيرة التى تحيط بك مع شريكك، شريك حياتك متهور وأنت معتاد على الشك، لذا حاول التقليل من هذا الشك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

>تضع نقطة اليوم عند كل العادات الخاطئة التى أحاطت بك طيلة الفترة الماضية، اليوم ستقرر السير على نظام غذائى معين وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، كنت قد تألمت الفترة الماضية بسبب التهابات اللثة التى أصابتك، عليك زيارة طبيب أسنان فورًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>اليوم هو يوم جنى ثمار عملك الشاق، قد تحصل على تمويل لمشروع جديد كنت ترغب فى عمله، ارتداء الألوان والبعد عن الملابس السوداء سيكون أفضل لك ولمن حولك أيضًا.

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 22\3\2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:>احذر من العدو الخفى فى مكان عملك اليوم، الفرصة سانحة أمامه ليتحدث عنك بشكل سئ ومشين من خلفك، مكائد عديدة يدبرها لك أحد زملاؤك فى العمل، كن على حذر فالذى يملأ به رأس مديرك فى العمل قد يجعلك تفقد العمل وتتعرض لخصومات عديدة.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

>تلتقى اليوم الشخص الذى كنت ترغب فى مقابلته الشهور الماضية، هذا الشخص مثير للاهتمام والاعجاب منذ فترة بالنسبة لك، ستخوض مغامرة الأيام المقبلة معه، حاول أن تمارس الحب معه بشكل عفوى، فأنت تحتاج لذلك وتحلم بهذا منذ فترة طويلة.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>تعانى من أزمة نفسية كبيرة منذ أسابيع ماضية، هذه الأزمة أثرت بدورها على أعصابك، قد يرتفع ضغطك نتيجة الظروف التى تمر بها، هناك أخطاء ترتكبها بحق صحتك ستضرك كثيرًا، عليك التوجه لزيارة طبيبك فى أقرب وقت ممكن، فضغطك العالى سيمنعك من العمل لمدة أيام متتالية، حاول الابتعاد عن كل ما يسبب لك الضغط النفسى.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تخوض تجربة مثيرة اليوم تدفعك لتحقيق شئ كنت تنوى عمله منذ فترة كبيرة، أزمة مالية فى طريقها للحل الأيام المقبلة، حاول أن تجلس مع زملاؤك وعائلتك حتى إذا كان لفترة قليلة من الوقت، الجلوس مع أسرتك سيفيدك كثيرًا.

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 22\3\2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:>فرصة عمل للخارج تعرض عليك اليوم، هذه الفرصة ستوفر لك الكثير من الأموال، تأتى بعد فترات من التعب التى أنهكتك فى عملك ذهنيًا وبدنيًا هذه الفرصة ستكون محفز فكرى لك، لا تيأس مما تلاقيه من أزمات فى عملك، انفراجة كبيرة ستحدث خلال الفترة الماضية.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

>تقابل شخصًا اليوم يحتل لديك مكانة متميزة، كنت قد تود مقابلته طيلة الفترة الماضية، حب جديد فى الطريق إليك، القليل من التفكير قبل بدأ علاقة جديدة يفيدك كثيرًا إلى الحد الذى تصل فيه إلى الراحة النفسية الكاملة، حاول أن تلزم الطرف الآخر بأن يخضع إلى شروطك، منعًا للمشكلات الكثيرة التى تنشأ بينكم.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>جسدك لم يرتاح منذ فترة كبيرة بسبب ظروف العمل التى عشتها فى الفترة الماضية، القليل من الراحة لا يضر بعملك، حاول أن تأخذ بعض الأيام أجازة من عملك ليرتاح جسدك، تناول وجبة واحدة باليوم سيكون مضر جدًا لجسدك وقد لا يجعلك تعمل جيدًا فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>من الضرورى تغيير الروتين الخاص بك الذى تعيش فيه منذ فترة، الاعتياد على شئ قد يجعلك تشعر بالملل لفترات طويلة، لذا يجب أن تضع نقاط جديدة تسير عليها لتبتعد عن الروتين الذى قد يجعلك تكره الحياة، حاول التقليل من العصبية التى تعتبر أبرز خصالك، القليل من الهدوء سيفيدك كثيرًا.

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>حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12 /3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>على الصعيد المهنى مواليد برج الدلو لديهم قدره كبيرة على العطاء والابتكار ، يستطيعون بذل الجهد فى عملهم حتى يكونون متميزون ، يعملون تحت تأثير الضغوط ولا يستسلمون أمام الفشل ، قادرون على الوقوف من الجديد للبدء من جديد ، العمل يمثل لهم الحلم والحقيقة دائما لديهم خطط يحاولون على مدار الأيام أن يصلو بها إلى الحقيقة على أرض الواقع .

على الصعيد العاطفي:

>مواليد برج الدلو عاشقون بجدارة ولكن الغيرة فى دمائهم بنسبة كبيرةن لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم أمام الحبيب فى كثير من الأوقات ، لكنهم قادرون على الإبداع فى الحياة العاطفية ، يتميزون بالوفاء والأمانة فى الحب ولا يخسون الأحبة بسرعة ولكن لديهم استعداد على الإصلاح طوال الوقت لحل جميع المشاكل

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>على الصعيد الصحى مواليد الدلو لديهم قدرة على تحمل الألم، ولذلك تجدهم لا يذهبون إلى الطبيب كثيرا ، لكن تكون الزيارات فى حدود الحالات الخطيرة فقط ، ولكن يجب ان يكون لديهم اهتمام أكبر بصحتهم فى الأيام القادمة .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>تتوقع الأبراج لمواليد برج الدلو مزيد من التقدم والازدهار فى حياتهم العملية والعاطفية ، وسوف تكون الفترة القادمة مليئة بالأفكار الجيدة التى تضيف كثير من التألق واللمسات الرائعة على الحياة بجميع جوانبها

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22/3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>يتمتع برج الحوت بقدرة كبيرة على العمل تحت أصعب الظروف ، لا يملون من العمل ويرون أنه أفضل مافى حياتهم، قادرون على تجديد الأفكار طوال الوقت ويعملون ضمن فريق عمل ويحاولون أنجاح أفكارهم حتى تصبح حقيقة على أرض الواقع ، لديهم قدرات عالية فى السرعة فى الأداء تجعلهم فى مصاف القادة فى مجالهم .

على الصعيد العاطفي:

>الجوانب العاطفية فى حياة برج الحوت لها أهمية من نوع خاص لا يستطيعون العيش بدون حب ، ويخلصون للحبيب فى جميع المواقف ، ولكن عليهم فى المرحلة القادمة أن يهتمون بالحبيب حتى تعود المياة إلى مجاريها ، لا يرون فى الحبيب عيوب ولكن يحاولون الإصلاح من العيوب على قدر الإمكان، حتى لا يعيشون وسط كثير من المشاكل والجدال .

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>برج الحوت لا يستطيعون العيش وسط تعليمات الأطباء ولهذا يجب عليهم أن يتبعون تعليمات الطبيب فى المرحلة القادمة حتى لا تتدهور صحتهم على المدى البعيد وعليهم أداراك أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها سوى المرضى .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تتوقع الأبراج أن يكون فى مجال العمل ترقية كبيرة تنقل حياتهم بصورة جذرية ، وعلى المستوى العاطفى سوف تجد فرصتك الذهبية للحب الذى تحلم بيه، حاول فقط أن تتفهم الحبيب حتى لا تعيش مزيد من الأيام من عمرك بمفردك

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 22 مارس

>برج الميزان على الصعيد المهنى..>أوضاعك فى العمل تسير بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، بعد مرورك بالكثير من الأزمات المختلفة سواء على مستوى علاقتك بالزملاء أو مديرك فى العمل، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أنك لديك القدرة على تجاوز كل ذلك، وهو ما سيؤهلك إلى تحقيق أحلامك كلها فى الفترة المقبلة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، ولكن بعض الأزمات قد تعارضكما عليك أن تستقبل كل ذلك بصدر رحب، ولا تحزن على ما مر، فقط احتوى شريك الخياة وعامله بطريقة صحيحة حتى تحققا ما ترغبون فيه.

على الصعيد الصحى..

>اهتمامك بصحتك فى الفترة الماضية كان أقل بكثير من اللازم، عليك أن تستمع من جديد إلى نصائح الأطباء، وتعامل معها بجدية، وأحصل على قسط كافِ من الراحة، حتى لا تندم فيما بعد على ما مر من وقت عليك وأنت تهدر صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى حياتك العاطفية، كما أنه سيكون هناك علاقة جديدة فى الأفق مع صديق من المفترض أن يكون له تأثير إيجابى عليك.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 2016/3/22

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:>بعض المشاكل بين زملاء العمل ستؤثر على العلاقة بينك وبين رئيسك فى العمل لذلك حاول أن تسيطر على الأمور وتحسمها لصالحك حتى لا تدع الفرصة لغيرك أن يصل إلى ما حققته فى عملك ويقتنص منك الترقية .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>الحب من الأمور الهامة فى حياتك هذه الفترة لذلك لا داعى أن تكون متسرع أو غير قادر على السيطرة على أعصابك حتى لا تخسر أشخاص انت من المفترض فى امس الحاجة لهم.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>تابع حالتك الصحية بكل اهتمام حتى لا تتعرض لمشاكل انت فى غنى عنها فكون الأفضل واتبع تعاليم الطبيب حتى إذا كنت ليس بحاجة إلى ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

>بعض المشاكل ستواجهك فى عملك وحاول أن تكون هاديء ولا تفتعل الازمات مع زملائك فى العمل وحافظ على حبك واتبع تعليمات الأطباء جيدا

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 22 /3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>ستحقق نتائج جيدة فى عملك اليوم بفضل كونك منظمًا مما يجعلك تستفيد قدر الإمكان من قدراتك الفطرية ومواهبك الإبداعية فى العمل، حاول أن تحافظ على نظامك حتى فى إنفاق المال الذى ستجنيه خلال هذا اليوم.

على الصعيد العاطفي:

>تميل إلى العدوانية بشكل غير مسبوق فى علاقة حبك اليوم، ومن المرجح أن يشعر شريكك بالدهشة إزاء ذلك، ولكن رغم ذلك العلاقة ستأخذ نمطًا جديدًا وستكون أكثر ملائمة لك، حاول أن تكتشف الأبعاد المختلفة للعلاقة وستجد مفاجأة سارة فى النهاية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>حافظ على الطاقة الإيجابية كى تتمكن من التعامل مع الإجهاد بنجاح وتسيطر عليه، تحتاج إلى العودة للنظام الغذائى الخاص بك الذى أهملته لبعض الوقت وحاول أن تمارس الرياضة لتستعيد لياقتك البدنية. من المحتمل أن تشعر بألم فى الركبتين لكن مع التمرين المنتظم ستتلاشى خلال أيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>تحب الناس الحقيقيين والصادقين ولكن لا مفر من التعامل مع الناس الذين يحملون بعض الأقنعة ويتظاهرون بأشياء تعلم جيدًا أنها غير حقيقية، لأن الحياة لا تسير كما نتمناها فحسب ولكن النضج يفرض علينا أن نتعامل مع أشخاص لا نحبهم أبدًا وندرك حقيقتهم تمامًا.

برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 22/3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>تتعلم من دروس الماضى وتقوم بالتغلب على بعض المشاكل المفاجئة التى سوف تقابلك فى العمل بدءً من اليوم. قدرتك على التفكير السريع تزداد هذه الأيام وسوف تصل لنتائج مرضية جدا

على الصعيد العاطفى:

>أثرت ضغوط الحياة بالسلب على علاقتك بالشريك فى الفترة السابقة يبدو أنك تحتاج إلى قضاء بعض الوقت بصحبته، حاول ألا تفسد تلك العلاقة عليك إعادة جسور المحبة والثقة بينكم مرة أخرى.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>لديك الكثير من النشاط والطاقة وصحتك جيده إلى حد كبير هذه الأيام، حاول المحافظة على ذلك اتباع نظام غذائى صحى والابتعاد عن الأطعمة السريعة قد يدعمك بقوة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تتحسن أوضاعك فى العمل وتسير نحو الأفضل بشكل ملحوظ، الكثير من الأرباح المفاجئة فى انتظارك. لا تتطرق إلى مواضيع قد تثير غضب الحبيب لا تضخم الخلافات وتعامل مع الأمور ببساطة.

حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 2016/3/22

>حظك اليوم لبرج العذراء :>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:>مشكلة مدية كبيرة سيتعرض لها أبناء هذا البرج وستكون عائق بينهم وبين استكمال مشوارهم المهنى، لذلك يجب أن تحضر نفسك جيدا حتى لا تفاجأ بهذا الأمر وأن تكون على أتم استعداد لأى أزمة مادية حتى تتخطى أى مشكلة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون من اهم العوامل التى بإمكانها ان تخرجك من المشاكل التى تحيا بها، لذلك حاولوا أن تدافعوا عن حبكم وتحرصوا على استمراره لأنه طوق النجاة الوحيد بالنسبة لكم .

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

>الاهتمام بالصحة ومتابعة تعليمات الطبيب أمر هام لكل الناس وليس مقتصرا على برج دون برج، لكن بالنسبة للعذراء فمن الممكن أن يتعرضوا لبعض المشاكل الصحية الكبيرة لذلك لا داعى للقلق وكل ما عليكم الاهتمام بالنصائح الطبية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>بعض المشاكل المدية ستؤثر عليهم سلبا لكن مع الوقت ستكون الأمور على مايرام، والحب وحده سيكون عامل الدفع إلى الأمام فلتا داعى للقلق، ويفضل أن يتابعون حالتهم الصحية دائما.

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 22 / 3/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة بشأن عملك ، عليك ترتيب أولوياتك وتحديد أهدافك بشكل جيد ووضع جدول زمنى فقد تعانى من بعض المشاكل المفاجئة ان لم تفعل ذلك فى اسرع وقت ممكن.

على الصعيد العاطفى:

>تعانى من الفقد لشريك حياتك الذى يختفى هذه الفترة ربما لظروف سفر او انشغال كبير فى العمل، حاول أن تتعامل مع تلك الفترة بهدوء سوف تمر إلى مرحلة أكثر استقرارًا وسعادة ولكنها تحتاج منك الكثير من الصبر.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>فترة من التوتر الشديد بسبب ضغوطات العمل تؤثر بالسلب على صحتك، احذر عزيزى القوس فقد تتعرض لمشاكل صحية كبيرة أنت فى غنى عنها حاول أن تلتزم الهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تفكر جديًا فى مستقبلك المهنى هذه الأيام وإلى أين قد سيؤدى حاول أن تكون واقعيًا فى قراراتك وتعامل مع الوضع بحكمة. لا تتردد فى استشارة اصدقائك من ذوى الخبرة