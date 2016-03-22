أحمد قذاف الدم لـ"على هوى مصر": الجهل يقودنا إلى الظلام ونحتاج "ثورة علمية"

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى، ومنسق العلاقات المصرية الليبية فى عهد معمر القذافى،أن الأمة الإسلامية والعربية ابتعدت عن الفريضة الغائبة وهى "العلم"، وهذا ما جعل الجهل يقود الأمة إلى الظلام، مشددا على ضرورة قيام ثورة علمية فى العالم الإسلامى والعربى لكى تنقذ الأمة، مضيفا:"العالم وصل المريخ وإحنا مش قادرين نلم الزبالة من الشوارع".

وأوضح قذاف الدم، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أنه فى ديننا بعض الغُبار الذى غطى وهج جوهر الإسلام، باجتهادات لم تكن لها علاقة بالدين، مشيرًا إلى أن ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التى خطط لها الراحل معمر القذافى لعشرة سنوات قبل 1969، كانت لإنقاذ ليبيا من القواعد الأجنبية الفرنسية والبريطانية والأمريكية والاستيطان الإيطالى الذى كان يذبح الليبيين وتشريدهم، ومن المؤسف أن يحدث هذا الآن فى ليبيا".

وعن المرأة فى أوروبا، أكد أنها كانت حتى فترة قريبة مهمشة داخل المجتمعات الغربية، حيث كانت لا تنتخب، وفى أوروبا لم تخرج للعمل إلا بعد الحرب العالمية الثانية عندما فقدوا الكثير من الرجال فى الحروب.

- خالد صلاح منتقدا حذف "البرادعى" من المناهج: تزييف للتاريخ ونفاق مبالغ فيه

>

>