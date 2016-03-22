جابر نصار:مستعدون للتنازل عن حصتنا من الميزانية نظير تسويق الجامعة للأبحاث

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة مستعدة للاستغناء عن حصتها من ميزانية الدولة والبالغة مليار و400 مليون جنيه، نظير تعديل المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات المعمول به حاليا، بحيث يسمح بستويق الجامعة خدماتها التعليمية والبحثية وقراءات الاختراعات والاكتشافات التى يتوصل إليها أساتذتها وطلابها وباحثيها النبغاء.

وأضاف نصار، خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذى عُقِدَ أمس، أن لديه ثقة كبيرة بمجلس خدمة المجتمع رئيسا وأعضاء فى قدرته على تعظيم موارد الجامعة ليكون قاطرة لتطوير الجامعة ونهضتها خلال العامين القادمين.

وأضاف نصار، أن الجامعة تترقب خلال اليومين المقبلين إعلان التصنيف الدولى للجامعات، معربا عن تفاؤله باحتلال الجامعة ترتيبا أكثر تقدما بالنظر إلى أوجه التطوير المختلفة التى حققتها الجامعة فى العمليتين التعليمية والبحثية وفى مجال النشر الدولى.

وشارك الدكتور جابر نصار فى الاجتماع الذى يرأسه الدكتور سعيد ضو نائب رئيس جامعة القاهرة لخدمة المجتمع، ويضم وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك للترحيب بانضمام عدد من الشخصيات العامة للمجلس وعلى رأسهم اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة للعامة والإحصاء والذى قدم عرضا ضافيا عن أهمية المعلومات والبيانات الإحصائية فى مختلف المجالات.

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