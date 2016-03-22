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شقيق المتهم بسب"هشام بركات" لابنة المستشار الراحل: انظرى له بعين الرأفة

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شقيق المتهم بسب"هشام بركات" لابنة المستشار الراحل: انظرى له بعين الرأفة شقيق المتهم بسب"هشام بركات" لابنة المستشار الراحل: انظرى له بعين الرأفة
أكد هانى محمد السويفى، شقيق الطالب صلاح، المتهم بسب الشهيد هشام بركات، استعداد أخيه للاعتذار لابنة المستشار الراحل، بعد قيامها برفع دعوى قضائية ضد شقيقه بعد نشره صورة لوالدها اعتبرت أنها مسيئة فى حقه، مطالباً إياهاً النظر بعين الرأفة لأخيه الذى لم يتجاوز العشرين عاماً.

وقال "السويفى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، إنه لا يجرؤ هو أو أخيه على إهانة الشهيد هشام بركات لأنه نائب وأب لكل المصريين.

وتابع:"أخى لم يقصد الإساءة ومستعد للاعتذار، وأطالب ابنة المستشار هشام بركات أن تنظر بعين الرأفة لطالب لم يتعد العشرين عاماً وأمامه شهرين وسيتخرج".
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