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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء ٢٢ مارس

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء ٢٢ مارس حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء ٢٢ مارس

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات

عاطفياً: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك بعض الشيء، لكن ذلك يكون لمدة قصيرة جداً

صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل


ابراج مكتوب
 

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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