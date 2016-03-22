أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... إزاي تعرف إن اللي قدامك بيكذب وبيفتي -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد ... أنا من أول شهرين عملت فلوس قد اللي عملهم الزعيم عادل إمام طول عمره -
موجز أخبار مصراوي 8/4/2017 -
حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة -
فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS» -
رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة العالم للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل أكثر من 70 من "الشباب" بمعارك بالصومال

Google+ Print
مقتل أكثر من 70 من "الشباب" بمعارك بالصومال مقتل أكثر من 70 من "الشباب" بمعارك بالصومال
أعلنت قيادة القوات المسلحة فى منطقة بوتنلاند بشمال شرق الصومال، مساء اليوم الاثنين، مقتل أكثرمن 70 شخصا من مليشيات حركة الشباب، فى معارك، فيما تم إلقاء القبض على 30 آخرين.

وأعلنت القيادة - فى بيان اوردته هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى - انتهاء عملية ضد المسلحين الذين هاجموا المنطقة، وخاضت معارك عنيفة مع القوات الحكومية حيث سيطرت على مدينة جراعاد الإستراتيجية بإقليم نجال بمنطقة بونتلاندا التى تتمتع بحكم شبه ذاتى فى شمال الصومال.

من جانبه، قال وزير الإعلام فى حكومة بونتلاند محمود حسن سوعطى "إن القوات الحكومية تمكنت من تصفيات المليشيات المتشددة التى هاجمت، خلال أسبوع، والحصيلة الأولية من القتلى أكثر من 70، بينما تمكنا من إلقاء القبض على 30 آخرين".

وأضاف سوعطى أن "95 فى المائة من المليشيات المتطرفة أعمارهم أقل من 18 عاما".

وفتحت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة جبهة جديدة لمعاركها فى شمال الصومال، حيث تبحث عن ملاذ آمن فى مرتفعات جبال جولس المطلة على خليج عدن المجاورة للجزيرة العربية.

وتقع منطقة بونتلاند شمال شرقى الصومال، ويتمتع باستقرار أمنى مقارنة بباقى أنحاء البلاد منذ تأسيس حكومته المتمتعة بحكم شبه ذاتى عام 1998.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365