انطلاق بطولة الشطرنج بجامعة طنطا

انطلقت اليوم الاثنين بطولة جامعة طنطا للشطرنج، والتى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب "النشاط الاجتماعى" تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، والدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أن عدد المشاركين فى البطولة بلغ 39 لاعبًا يمثلون جميع كليات الجامعة بواقع 4 فرق متنافسة، ويشرف على تحكيم البطولة حكام من الاتحاد المصرى للعبة، وتستمر المنافسة 10 أيام بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمجمع الطبى للكليات، وفى نهاية البطولة سيتم مكافأة اللاعبين الفائزين بجوائز مادية وشهادات تقدير من قِبل الجامعة.