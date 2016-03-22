بي بي سي تجيب عن: هل يكون جوارديولا مدربا لسيتي حال الفشل بالتأهل لدوري الأبطال

هل يكون بيب جوارديولا مديرا فنيا لمانشستر سيتي الموسم المقبل حتى لو فشل الفريق في حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا؟

تلقى مانشستر سيتي هزيمة في دربي مدينة مانشستر على يد جاره يونايتد يوم الأحد بهدف دون رد في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

تلك الهزيمة جمدت رصيد سيتي عند 51 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن وست هام ومانشستر يونايتد وللثلاثي مباراة مؤجلة.

ووقع جوارديولا عقدا في وقت سابق مع سيتي يقتضي بأن يكون مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

فماذا يحدث حال الفشل التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ هل يتم إلغاء التعاقد مع جوارديولا؟ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تجيب.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإسباني سيكون مدربا لسيتي حتى لو فشل الفريق في حجز مركز مؤهل لدوري الأبطال.

وأكد التقرير بأن عقد جوارديولا لا يتضمن أي شرط جزائي يقتضي بإلغائه حال الفشل في التأهل لدوري الأبطال أو حتى بلوغ الدوري الأوروبي.